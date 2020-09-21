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17:00   21 Сентября 2020
Происшествия

Три человека пострадали в результате наезда иномарки на пешеходов в Москве

Три человека пострадали в результате наезда иномарки на пешеходов в Москве

Водитель иномарки Infiniti в центре столицы сбил троих людей на Остоженке. Согласно предварительным данным, за рулем транспортного средства находилась женщина.

Водитель авто 21 сентября допустила столкновение с автомобилем немецкой марки Mercedes. Один из пострадавших в результате происшествия пешеходов находится в тяжелом состоянии.

После столкновения с другим авто машина врезалась в стену и задела троих человек. Авария произошла на Остоженке, возле дома 47, подтвердили в правоохранительных органах.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #дтп #пешеходы

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