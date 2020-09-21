17:00 21 Сентября 2020Происшествия
Три человека пострадали в результате наезда иномарки на пешеходов в Москве
Водитель иномарки Infiniti в центре столицы сбил троих людей на Остоженке. Согласно предварительным данным, за рулем транспортного средства находилась женщина.
Водитель авто 21 сентября допустила столкновение с автомобилем немецкой марки Mercedes. Один из пострадавших в результате происшествия пешеходов находится в тяжелом состоянии.
После столкновения с другим авто машина врезалась в стену и задела троих человек. Авария произошла на Остоженке, возле дома 47, подтвердили в правоохранительных органах.