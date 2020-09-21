Зеленский не хочет уходить в отставку из-за ошибки в его декларации

Неточность в отчетности главы Украины Владимира Зеленского произошла в результате ошибки и не связана с корыстными целями, заявил президент в ответ на предложение уйти в отставку.

Несвоевременное информирование Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии семьи Зеленского стало результатом ошибки и не является основанием для отставки. Об этом заявил глава Незалежной в ответ на петицию о его отставке.

Петиция об отставке Зеленского появилась в Сети 8 июля, ее автор напомнил президенту, что тот обещал уйти в отставку, если нарушит закон Украины.

В ответ Зеленский заявил, что его слова были вырваны из контекста. Он до сих пор считает недопустимым существование коррупционных схем в государстве.

"Что касается нарушения, это произошло в результате ошибки и не связано с корыстными мотивами. Сразу после обнаружения ошибка была публично признана и исправлена", — заявил Зеленский.

Ранее Офис президента Украины сообщил, что Зеленский лично уведомил Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, что нарушил законодательство и не внес в декларацию данные о значительных изменениях в своем имущественном состоянии.