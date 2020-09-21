Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:07   21 Сентября 2020
Россия

«Коммунисты России» списали осквернение Ленина под Челябинском на алкоголь

«Коммунисты России» списали осквернение Ленина под Челябинском на алкоголь

Памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину осквернили в Челябинской области. В центральном городском парке Миасса белоснежную статую неизвестные облили красной краской, а на постаменте написали слово «убийца».

Сурайкин объяснил осквернение памятника Ленину «осенне-психическим обострением»

Правоохранительные органы уже завели уголовное дело по статье «Вандализм» (214 УК РФ). По мнению лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, жители Челябинской области сделать этого не могли – край всегда славился работниками и передовиками производства, которые не посмели бы поднять руку на предводителя всех трудящихся.

«Сейчас, к сожалению, в России очень много людей, которые считают, что общество социальной справедливости неприемлемо. И такие люди, как правило, хотели бы быть господами и иметь своих рабов. В случае с памятником Ленину в Миассе я считаю, что это выходка пьяного или неадекватного человека, потому что Владимир Ильич Ленин – это вождь мирового пролетариата. И подавляющее большинство людей труда по всему миру относятся к нему с глубоким уважением», — заявил политик.

В беседе с «Политикой Сегодня» лидер «Коммунистов России» обратил внимание, что искать в этом инциденте политический или общественный подтекст не стоит. Правоохранителям Сурайкин посоветовал переквалифицировать дело с вандализма на экстремизм (280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

«2020 год – это год 150-летия Ленина, и его личность в этом свете очень активно обсуждается. Владимир Ильич до сих пор самый издаваемый и цитируемый автор на планете, поэтому абсолютно ясно, что у него есть ряд недоброжелателей. Неадекватных людей, которые занимаются подобным вандализмом, нужно наказывать по закону», — уверен спикер.

Сурайкин объяснил осквернение памятника Ленину «осенне-психическим обострением»

Ранее сервис SuperJob писал об отношении россиян к идее погребения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Оказалось, что 40% респондентов высказались за предание его тела земле и «освобождении» территории мавзолея. Оставить тело вождя на Красной площади захотели лишь 22% россиян. Еще 17% уверены, что Ленина необходимо похоронить, но не сейчас, а когда уйдет поколение, для которого он по-прежнему дорог.

Союз архитекторов РФ даже запустил конкурс проектов преобразования мавзолея после выноса тела Ленина. Спустя несколько дней состязание закрыли «из-за негативного общественного резонанса».

«Все эти споры по телу Ленина широко обсуждаются в прессе, и у кого-то из неадекватных людей произошло осенне-психическое обострение. Я уверен, что подавляющее меньшинство россиян не одобряет деятельность, которой занимался Ленин. В "средах", конечно же, противники вождя есть: если вы начнете опрашивать либералов, то они вам скажут про "самостоятельность" нашей родины, что Россия должна лечь под американцев и так далее. А среди простых и адекватных людей, которые трудом добывают свой хлеб, таких злоумышленников нет», — заключил Сурайкин.

Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ответственные в осквернении памятника Ленину «заплатят самую жесткую цену».

Памятник Ленину в Миассе уже становился жертвой вандалов. В 2015 году на голову лидера пролетариата накинули автомобильную покрышку, после чего подожгли ее. Виновным оказался 22-летний пироман без определенного места жительства, который получил за свою выходку несколько месяцев ареста.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #памятник #осквернение #челябинская область #ленин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...