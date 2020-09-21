«Коммунисты России» списали осквернение Ленина под Челябинском на алкоголь

Памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину осквернили в Челябинской области. В центральном городском парке Миасса белоснежную статую неизвестные облили красной краской, а на постаменте написали слово «убийца».

Правоохранительные органы уже завели уголовное дело по статье «Вандализм» (214 УК РФ). По мнению лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, жители Челябинской области сделать этого не могли – край всегда славился работниками и передовиками производства, которые не посмели бы поднять руку на предводителя всех трудящихся.

«Сейчас, к сожалению, в России очень много людей, которые считают, что общество социальной справедливости неприемлемо. И такие люди, как правило, хотели бы быть господами и иметь своих рабов. В случае с памятником Ленину в Миассе я считаю, что это выходка пьяного или неадекватного человека, потому что Владимир Ильич Ленин – это вождь мирового пролетариата. И подавляющее большинство людей труда по всему миру относятся к нему с глубоким уважением», — заявил политик.

В беседе с «Политикой Сегодня» лидер «Коммунистов России» обратил внимание, что искать в этом инциденте политический или общественный подтекст не стоит. Правоохранителям Сурайкин посоветовал переквалифицировать дело с вандализма на экстремизм (280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

«2020 год – это год 150-летия Ленина, и его личность в этом свете очень активно обсуждается. Владимир Ильич до сих пор самый издаваемый и цитируемый автор на планете, поэтому абсолютно ясно, что у него есть ряд недоброжелателей. Неадекватных людей, которые занимаются подобным вандализмом, нужно наказывать по закону», — уверен спикер.

Ранее сервис SuperJob писал об отношении россиян к идее погребения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Оказалось, что 40% респондентов высказались за предание его тела земле и «освобождении» территории мавзолея. Оставить тело вождя на Красной площади захотели лишь 22% россиян. Еще 17% уверены, что Ленина необходимо похоронить, но не сейчас, а когда уйдет поколение, для которого он по-прежнему дорог.

Союз архитекторов РФ даже запустил конкурс проектов преобразования мавзолея после выноса тела Ленина. Спустя несколько дней состязание закрыли «из-за негативного общественного резонанса».

«Все эти споры по телу Ленина широко обсуждаются в прессе, и у кого-то из неадекватных людей произошло осенне-психическое обострение. Я уверен, что подавляющее меньшинство россиян не одобряет деятельность, которой занимался Ленин. В "средах", конечно же, противники вождя есть: если вы начнете опрашивать либералов, то они вам скажут про "самостоятельность" нашей родины, что Россия должна лечь под американцев и так далее. А среди простых и адекватных людей, которые трудом добывают свой хлеб, таких злоумышленников нет», — заключил Сурайкин.

Ранее лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что ответственные в осквернении памятника Ленину «заплатят самую жесткую цену».

Памятник Ленину в Миассе уже становился жертвой вандалов. В 2015 году на голову лидера пролетариата накинули автомобильную покрышку, после чего подожгли ее. Виновным оказался 22-летний пироман без определенного места жительства, который получил за свою выходку несколько месяцев ареста.