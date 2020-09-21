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16:27   21 Сентября 2020
Политика

Партия Навального "Россия будущего" ликвидирована Верховным судом РФ

Партия Навального "Россия будущего" ликвидирована Верховным судом РФ

Созданная блогером Алексеем Навальным партия "Россия будущего" не получила официальной регистрации в Минюсте РФ. Решением Верховного суда РФ организация прекратила свое существование.

Принцип многопартийности и свободы слова стал причиной большого политического разнообразия в России, о чем говорит наличие в нашей стране 53 официально зарегистрированных политических партий. В этом году, как сообщают "Известия", Минюст РФ отказал в регистрации 12 партиям, среди которых и партия "Россия будущего", основанная блогером Алексеем Навальным. Основанием для отказа стало то, что в России уже есть партия с таким названием, которую возглавляет 38-летний Александр Зорин.

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Автор: Борис Нестеров
#минюст #навальный #верховный суд #россия будущего

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