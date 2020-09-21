Крымский политолог Джаралла назвал козырь России против раскачки с Запада

Россия должна готовиться к новым испытаниям в 2021 году, так как против нее ведется очень серьезная игра.

Такое мнение в беседе с информагентством «ПолитЭксперт» высказал политолог из Крыма Владимир Джаралла, по словам которого все государства можно разделить на жертв и хищников.

Жертвы – это те страны, которые кто-то хочет взять под контроль, а хищники – те, кто пытается это сделать. В роли хищника, отметил политолог, очень преуспел Запад, в основе мощного идеологического стержня которого лежит мессианство, то есть стремление распространить в других странах демократию. Но, прикрываясь разговорами об улучшении мира, Запад раз за разом довольствуется перераспределением ресурсов в свою пользу. То есть это такая новая форма неоколониализма, о которой все стесняются говорить, отметил политолог.

В настоящее время, Запад в очередной раз пытается взять под свой контроль Россию, считает Джаралла, но Москва имеет против этого козырь.

О стремлении сторонних сил раскачать ситуацию на российской границе и отработать в соседних с нею странах технологии, которые планируется использовать в 2021 году на выборах в Государственную думу, свидетельствуют события, происходящие в Белоруссии и на Украине, добавил эксперт.

По его словам, Украина стала своеобразным эталоном того, как в мирной форме подготовить государственный переворот.

«Это создание сети организаций (НКО), которые готовят кадры; контроль над элитами, раскол элит. Все оппозиционеры заканчивают тем, что говорят только о русофобии, а все благие пожелания исчезают, — рассказал Джаралла. — После переворота страна используется как военный плацдарм против России: американские инструкторы координируют действия украинских спецслужб, в том числе в Крыму».

При этом в Белоруссии эти антироссийские силы действуют немного иначе, добавил политолог. В условиях безальтернативности, которые создал в стране президент Лукашенко у других стран нет никаких инструментов влияния, кроме контактов с главой государства. При этом белорусская оппозиция не имеет лидера, поэтому протест превращается в неорганизованное движение, но западные структуры, тем не менее все же пытаются и там разжечь антироссийские настроения.

Наши национальные интересы, продолжил Джаралла, требует обеспечения безопасности как минимум на территории бывшего Советского Союза. При этом в России, по его словам, к 2021 году назревает переформатирование партийной системы, так как нынешние проекты своих функций не выполняют.

«В основе любого партийного проекта лежит идеология, возможность построения карьеры и форма контроля за деятельностью власти через партийные механизмы. Ни один из проектов, которые готовятся к власти, таким требованиям не отвечает, — считает политолог. — С идеологией все очень сложно в силу отсутствия открытого обсуждения. Поэтому им пора либо вообще уйти с политической арены, либо приспособиться к новым обстоятельствам».

В настоящее время наша внешняя политика сосредоточена на том, чтобы снизить давление извне, добавил Джаралла, но у России есть козырь против внешних врагов – это «ощущение своей страны». То есть даже те люди, кто критически относится к тем или иным порядкам, действуют все же, руководствуясь государственными интересами, отдавая себе отчет в том, что от политических изменений не должна страдать страна.

«Это говорит о том, что у России в достаточной степени присутствует государственная идеология, а также есть внутренние ресурсы, чтобы национальные интересы опирались на общественный консенсус», — объяснил эксперт.

Единственная слабость нашей страны, по мнению политолога, заключается в том, что назрела необходимость вести открытый общественный диалог по многим вопросам дальнейшего развития страны, как на федеральном, так и на региональном уровнях. У граждан есть большой интерес к глобальной дискуссии, поэтому такой формат был бы очень полезен, добавил Джаралла.