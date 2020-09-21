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16:15   21 Сентября 2020
Общество

Церемония прощания с Борисовым пройдет в институте имени Щукина

Церемония прощания с Борисовым пройдет в институте имени Щукина

Прощание с актером и телеведущим "Русского лото" Михаилом Борисовым пройдет на Большой сцене института имени Щукина.

Попрощаться с артистом можно будет 23 сентября с 11:00 до 13:00, передает канал "360". Похороны телеведущего пройдут на Востряковском кладбище.

Борисов умер на 72-м году 19 сентября. Ведущему стало плохо на съемочной площадке. Он отказался от госпитализации, когда машина скорой помощи приехала в первый раз. Спустя несколько часов самочувствие артиста ухудшилось, Борисова госпитализировали. Врачи не смогли спасти актера, у которого диагностировали воспаление 75% легких.

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Автор: Руслан Неглинный
#похороны #прощание #борисов #Русское лото

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