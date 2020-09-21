Россиянам посоветовали города для незабываемого новогоднего отдыха

Туристический портал ТурСтат сообщил лучшие города РФ как для отдыха, так и для путешествий на Новый год 2021. Рейтинг составили по результатам онлайн-опроса среди 10 тысяч посетителей сайта.

Согласно опросу, в первую десятку туристических городов для новогодних путешествий 2020/2021 включили столицу, три города Северо-Запада, включая родину Деда Мороза, два города-курорта на Черном море, два города Поволжья, город-курорт Кавказских Минеральных Вод и столицу Урала.

По информации портала, за Москву, как лучший город РФ для отдыха на Новый год, проголосовали 23% респондентов, за Сочи — 16, за Петербург — 12, за Казань — девять, за Екатеринбург — семь, за Пятигорск — семь, за Нижний Новгород — шесть, за Калининград — шесть, за Ялту — пять и за Великий Устюг — два.

Москва в предновогодние дни и новогодние праздники порадует гостей уличным фестивалем «Путешествие в Рождество», а Петербург — Рождественской ярмаркой на Манежной площади. Сочи подготавливает горнолыжные курорты, а Казань — Новогоднюю ярмарку на Кремлевской набережной.

В Нижнем Новгороде состоится фестиваль «Горьковская елка» и новогодняя ярмарка на площади Горького, а Великий Устюг — Вотчина Деда Мороза. Пятигорск подойдет для тех, кто предпочитает санаторно-курортный лечебный и оздоровительный отдых.

Ранее группа депутатов внесла в Государственную думу законопроект, предлагающий один из выходных дней календарного года переносить на 31 декабря. По задумке авторов, выходной 31 декабря позволит рациональнее использовать праздничные дни.

В 2021 году россияне отдохнут с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря. Обновленный график дней отдыха министерство труда и социальной защиты сформировало с учетом интересов организаций и людей.