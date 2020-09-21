Россиянам посоветовали города для незабываемого новогоднего отдыха
Туристический портал ТурСтат сообщил лучшие города РФ как для отдыха, так и для путешествий на Новый год 2021. Рейтинг составили по результатам онлайн-опроса среди 10 тысяч посетителей сайта.
Согласно опросу, в первую десятку туристических городов для новогодних путешествий 2020/2021 включили столицу, три города Северо-Запада, включая родину Деда Мороза, два города-курорта на Черном море, два города Поволжья, город-курорт Кавказских Минеральных Вод и столицу Урала.
По информации портала, за Москву, как лучший город РФ для отдыха на Новый год, проголосовали 23% респондентов, за Сочи — 16, за Петербург — 12, за Казань — девять, за Екатеринбург — семь, за Пятигорск — семь, за Нижний Новгород — шесть, за Калининград — шесть, за Ялту — пять и за Великий Устюг — два.
Москва в предновогодние дни и новогодние праздники порадует гостей уличным фестивалем «Путешествие в Рождество», а Петербург — Рождественской ярмаркой на Манежной площади. Сочи подготавливает горнолыжные курорты, а Казань — Новогоднюю ярмарку на Кремлевской набережной.
В Нижнем Новгороде состоится фестиваль «Горьковская елка» и новогодняя ярмарка на площади Горького, а Великий Устюг — Вотчина Деда Мороза. Пятигорск подойдет для тех, кто предпочитает санаторно-курортный лечебный и оздоровительный отдых.
Ранее группа депутатов внесла в Государственную думу законопроект, предлагающий один из выходных дней календарного года переносить на 31 декабря. По задумке авторов, выходной 31 декабря позволит рациональнее использовать праздничные дни.
В 2021 году россияне отдохнут с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря. Обновленный график дней отдыха министерство труда и социальной защиты сформировало с учетом интересов организаций и людей.
"Московские сезоны" в 2020 году Фестиваль "Путешествие в Рождество" завершился. Он продолжался 50 дней на многих площадках по всему городу. Более 26,1 млн людей успели насладиться праздничной атмосферой. Но впереди москвичей ждет еще множество не менее интересных мероприятий. pic.twitter.com/uaNQ94WfjS— Kowalski (@ksenia_kowalski) February 4, 2020