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16:10   21 Сентября 2020
Политика

Матвиенко заявила, что гендерное равенство в РФ обеспечено в полной мере

Матвиенко заявила, что гендерное равенство в РФ обеспечено в полной мере

Гендерное равенство в Российской Федерации обеспечено в полной мере, а женщинам предоставлены широкие возможности, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко на пресс-конференции.

По ее словам, в России уже давно не идет речь "о преодолении того, что принято называть дискриминацией женщин", передает ТАСС.

"Женщин-руководителей становится все больше и в государственном, и в муниципальном, и в корпоративном управлении, в том числе в бизнесе, бюджетной сфере, науке, культуре", — подчеркнула спикер Совфеда РФ.

Глава регламентного комитета Совфеда РФ Вячеслав Тимченко ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет встречу с полным составом Совета Федерации, сообщал RT.

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Автор: Илья Романович
#матвиенко #тимченко #совфед рф

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