Матвиенко заявила, что гендерное равенство в РФ обеспечено в полной мере

Гендерное равенство в Российской Федерации обеспечено в полной мере, а женщинам предоставлены широкие возможности, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко на пресс-конференции.

По ее словам, в России уже давно не идет речь "о преодолении того, что принято называть дискриминацией женщин", передает ТАСС.

"Женщин-руководителей становится все больше и в государственном, и в муниципальном, и в корпоративном управлении, в том числе в бизнесе, бюджетной сфере, науке, культуре", — подчеркнула спикер Совфеда РФ.

Глава регламентного комитета Совфеда РФ Вячеслав Тимченко ранее заявил, что российский лидер Владимир Путин проведет встречу с полным составом Совета Федерации, сообщал RT.