Хуруджи назвал главный недостаток законопроекта о повышении НДФЛ

Сопредседатель «Партии Роста» Александр Хуруджи заявил, что законопроект о повышении НДФЛ на высокие доходы приведет к росту тарифов на услуги инфраструктурных монополий.

Напомним, правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15% граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. Соответствующий документ был опубликован 17 сентября в базе данных нижней палаты парламента. Предположительно, изменение вступит в силу с 1 января 2021 года.

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает повышение ставки НДФЛ для некоторых категорий граждан. Напоминаем, для кого именно:https://t.co/EllHoHdQis pic.twitter.com/IrqecvRSG7 — ТАСС (@tass_agency) September 17, 2020

Мера направлена на то, чтобы создать дополнительный источник финансовых средств на лечение детей «с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе и редкими». Как отметили в правительстве, повышение ставки налога позволит выделить дополнительно 60 млрд рублей в 2021 году. В 2022 эта сумма увеличится до 64 млрд руб., в 2023 составит 68,5 млрд.

Вместе с тем, Александр Хуруджи обратил внимание на то, что официальную заработную плату, попадающую под критерий повышенного НДФЛ, в России платят в монополиях, крупных компаниях, получающих господдержку, или госсекторе. В результате, считает политик, следует ожидать увеличения стоимости их услуг.

«Получается, деньги сначала поступили в бюджет, потом их в виде налогов забрали. С повышением НДФЛ для руководителей монополий мы увидим увеличенный счет за услуги монополий, так как все расходы на заработные платы топ-менеджеров у нас успешно включаются в состав тарифа. Незначительные, но повышения будут», — заметил Хуруджи.

Хуруджи выразил сомнение и в том, что полученные средства действительно будут направлены целевым порядком на лечение больных детей. По его мнению, подобного обоснования россиянам будет недостаточно.

«Обещанной прямой взаимосвязи по факту не существует. Непрозрачность бюджетных отношений, постоянная перегруппировка бюджетных трат приводит к тому, что граждане не понимают, куда тратятся их налоги. Почему они тратятся, например, на поддержание умирающих банков. Поэтому обоснование, что это целевые средства на какие-то расходы, не выдерживает никакой критики», — сказал Хуруджи.

Кроме того, повышение ставки налога на доходы физических лиц предложили несвоевременно, считает политик. В период «экономических бурь», напротив, нужна стабильность, которую законопроект обеспечить не сможет.

В конце июня президент России Владимир Путин предложил отменить единую ставку налогообложения. Как он подчеркнул, полученные средства необходимо направить на лечение тяжелобольных детей, в том числе для закупки дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации.

Путин предложил с 1 января поднять ставку НДФЛ с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше ₽5 млн в годhttps://t.co/SM3fKNuYyr — РБК (@ru_rbc) June 23, 2020

Повышение НДФЛ поддержали 63% россиян, против такой меры выступили 12%. Соответствующий опрос ВЦИОМ проводился в июле 2020 года среди 1600 респондентов.

Сегодня, 21 сентября, комитет Госдумы по бюджету и налогам отложил рассмотрение законопроекта об увеличении ставки НДФЛ. Как сообщил глава комитета Андрей Макаров, документ обсудят в октябре перед первым чтением законопроекта о федеральном бюджете на 2021-2023 гг. Это обусловлено необходимостью уведомить регионы.