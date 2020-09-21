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16:05   21 Сентября 2020
Общество

Генпрокуратура РФ хочет провести допрос Навального

Генпрокуратура РФ хочет провести допрос Навального

Генпрокуратура РФ хочет допросить Алексея Навального и получить информацию о его состоянии напрямую, а не через немецких посредников.

В Минюст ФРГ был направлен запрос от Генеральной прокуратуры РФ и Транспортной полиции, получение которого было подтверждено немецкой стороной.

Российские специалисты хотят проверить версию берлинских коллег, согласно которой блогер был отравлен нервно-паралитическим токсином. В запросе отмечается, что следователям необходима личная беседа с Алексеем и они готовы приехать в Германию, передает Telegram-канал RT со ссылкой на документ.

Первый запрос от Генпрокуратуры был подан 2 сентября, однако он так и остался без ответа. Повторный запрос был направлен 14 сентября.

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Автор: Яна Либерман
#генпрокуратура #расследование #навальный

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