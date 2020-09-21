Повышение курса евро не повлияет на жизнь россиян

Курс евро достиг отметки выше 90 рублей, но это не отразится на жизни российских граждан.

Курс евро достиг отметки выше 90 рублей, однако повышение курса является постоянным событием, которое не отражается на жизни России, рассказал порталу "360" экономист Вячеслав Зайченко.

Эксперт отмечает, основой индикации стоимости рубля является котировка на фьючерсы на нефть Brent, чья стоимость в настоящий момент снизилась, что происходит ежегодно перед четвертым кварталом. На это могут влиять сезонные условия, например, погодные изменения, что будет событием краткосрочным.

Зайченко говорит, рост цен ощущается обычными гражданами, только когда высокая цена относительно доллара или евро держится не менее месяца. В данном же случае такой кратковременный скачок никак не повлияет на жизнь россиян.