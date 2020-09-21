Пашаев раскрыл новые детали смертельного ДТП с Ефремовым

Бывший адвокат севшего в тюрьму актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил журналистам, что в момент смертельного ДТП в центре Москвы в машине артиста присутствовали как минимум три человека.

В эфире шоу "Док-ток" на Первом канале лишившийся лицензии адвоката Пашаев сообщил о своем разговоре со специалистами-автотехниками и криминалистами.

"Если сзади никто не сидит, спинка [сиденья с пассажирской стороны] не может сломаться", — заявил он.

Согласно результатам одной из проведенных экспертиз, отпечатки Ефремова были найдены на заднем сиденье с пассажирской стороны. Также эпителий актера обнаружили на подушке безопасности, а на руле содержится ДНК другого человека. Пашаев готов предоставить эти доказательства.