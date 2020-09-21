Сбербанк избавится от слова "банк" в новом логотипе

Новый логотип Сбербанка после ребрендинга лишится слова "банк". Экосистема главной денежно-кредитной организации России будет работать под вывеской "Сбер".

Как обратили внимание журналисты РИА Новости, на прошлой неделе со стены головного офиса банка на улице Вавилова, 19, в Москве исчезла эмблема. Источник издания в Сбербанке тогда сообщил, что презентация нового логотипа пройдет 24 сентября.

По данным информационного агентства, новый логотип будет в виде градиентного неполного круга сине-желтых цветов с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер". Роспатент уже зарегистрировал заявку с изображением нового товарного знака банка.

Слово "банк" будет убрано из названий большинства компаний, принадлежащих экосистеме финансовой организации. Новые названия будут выглядеть следующим образом: "СберЛизинг", "СберЗдоровье", "СберСтрахование" и "СберРешения". При этом в финансовой части компании бренд будет прежним.