Эксперты оценили доступность препарата от коронавируса «Арепливир»

С понедельника любой житель России может купить лекарство от коронавируса. Препарат «Арепливир», который борется с COVID-19, получил разрешение на применение в амбулаторных условиях и поступил в крупнейшие аптечные сети.

«Сегодня [21 сентября] первый официальный день продаж. Но те аптечные сети, которые успели купить в пятницу [18 сентября], уже в субботу торговали. Мы с самого раннего утра уже обрабатываем все заказы и поставляем "Арепливир"», — сказал гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

За 40 таблеток по 200 миллиграмм производитель просит 12 320 рублей. По словам председателя совета директоров «Промомеда» Петра Белого, такая высокая стоимость объясняется тем, что лекарство «спасает жизни».

В беседе с «Политикой Сегодня» исполнительный директор некоммерческой организации «Аптечная гильдия» Елена Неволина рассказала, что цена лекарства всегда складывается из нескольких показателей. Впрочем, без маркетинга в период пандемии все же не обошлось.

«По всей видимости, здесь заложена и маркетинговая составляющая. Производители пытаются позиционировать своей препарат правильно, он все-таки инновационный для России. Но по доступности, к сожалению, я вынуждена констатировать, что "Арепливир" доступен далеко не всем. Тут стоит смотреть на прожиточный минимум. Даже если у домохозяйства и больший доход, то 12 тысяч рублей – это все равно чувствительная сумма», — уверена Неволина.

По данным Пенсионного фонда РФ на 2020 год, прожиточный минимум в Москве составляет 12 578 рублей, а в московской области 9 908. Самый низкий показатель в Белгородской области: там рядовой житель будет получать 8 016 рублей в месяц. Впрочем, у инновационного препарата есть и свои особенности.

Специалист обратила внимание, что «Арепливир», в отличие от большинства популярных у россиян лекарств, не нужно закупать «впрок» и для профилактики. Этот препарат в большинстве случаев будет назначать врач. Таким образом некоторые группы населения, имеющие льготы, могут получить скидку на таблетки от коронавируса.

Кандидат экономических наук, политолог Александр Дудчак подтвердил, что такая стоимость «Арепливира» связана с его новизной. По всем законам времени и рынка, считает эксперт, в дальнейшем лекарство будет дешеветь.

«Конечно же, цена оставляет желать лучшего. Хотелось бы, чтобы она была доступнее для россиян. Но у каждого товара есть несколько циклов. Сейчас "Арепливир" в первом цикле, можно сказать, реализованное "ноу-хау". Тем более, что он дешевле, чем зарубежные аналоги препаратов от коронавируса. А из-за массового производства цена будет падать. Думаю, что будут введены разные льготы и возможность получить лекарство по медицинской страховке», — добавил Дудчак.

Препарат «Ремдесивир», который в США и Европе признан эффективным средством от коронавируса, действительно намного дороже: одна ампула лекарства стоит 390 долларов, а пятидневный курс лечения обойдется больному в две с половиной тысячи долларов (около 192 тысяч рублей). Себестоимость одной ампулы «Ремдесивира» ниже рыночной стоимости ровно в 390 раз. Американская компания Gilead тратит на производство дозировки один доллар.