Беглов на странице "ВКонтакте" подвел итоги минувшей недели

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подвел итоги прошедшей недели на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он рассказал о начале периодического протапливания, заседании Морского совета и многом другом.

Глава города провел по поручению президента России прием граждан, которые выдвинули свои предложения по улучшению жизни. Также с 17 сентября началось периодическое протапливание в жилых домах. В этот же день участников конкурса видеороликов "Безопасность дорожного движения" наградили призами.

На минувшей неделе также состоялось заседание Морского совета Петербурга, где обсудили развитие яхтенного бизнеса. Градоначальник соцсети рассказал о поддержке культурных проектов НКО, выкупе недвижимости для размещения школ и детских садов, а также о подготовке ко Всемирному дню туризма.

Губернатор Северной столицы ранее перечислил самые особенные, по его мнению, места в городе. Среди них оказались Петропавловская крепость и Летний сад, сообщает телеканал "360".