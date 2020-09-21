Немецкие власти не подтвердили нахождение Певчих в Германии

Власти ФРГ не подтвердили нахождение подозреваемой в отравлении блогера Алексея Навального Марии Певчих на территории страны. Такое заявление сделал кабмин Германии.

Свидетельница по делу Навального предположительно находилась в Германии. Однако кабинет министров ФРГ не подтвердил эту информацию. Кабмин не дал ответа о возможной улике — бутылке с водой, которую, вероятно, доставили в Германию после инцидента с блогером Навальным.

Конфликт между западными кураторами ФБК (признан иноагентом) мог послужить причиной отравления Алексея Навального, сообщило Федеральное агентство новостей.