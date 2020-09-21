Bloomberg отметил непотопляемость экономики России

Российская экономика переживает пандемию коронавируса лучше других стран, констатировало американское издание Bloomberg. Аналитики прогнозируют, что ситуация в России будет улучшаться и дальше.

«Когда разразилась пандемия, Россия была в довольно хорошем положении: низкая инфляция, низкая безработица, стабильный банковский сектор и огромные резервы. Если не будет дополнительных потрясений, то в этом году ожидаем волну положительных прогнозов по российской экономике», — рассказала американскому изданию главный экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец.

Банк «Реннесанс капитал» прогнозирует сокращение экономического роста всего на 3,3% в этом году, а в следующем — уже рост в 3,8%. Опрос Bloomberg показывает сокращение российской экономики на 4,8%, но это все равно в половину меньше той цифры, которую озвучивало правительство РФ в начале пандемии.

Ключевые экономические показатели (например, безработица) вернутся к докризисному уровню уже в следующем году, пишет Bloomberg. А в этом году Россия сможет стать пятой среди крупнейших мировых экономик, сообщил Международный валютный фонд. Впрочем, в МВФ ожидают, что в 2021 году эту позицию снова займет Германия.

«Благодаря санкциям, введенным еще в 2014 году, Россия теперь гораздо меньше зависит от внешних потоков капитала, поэтому потрясения от пандемии нанесли экономике меньший ущерб», — объясняет Элина Рыбакова, заместитель главного экономиста Института международных финансов в Вашингтоне.

Характерно, что экономика РФ показывает свою устойчивость еще и в условиях падения цен на нефть и газ. По сути, Россия переживает «двойной кризис», в отличие от США и Европы. И делает это весьма успешно.

Российский сектор услуг и малого бизнеса, особенно сильно пострадавший от «коронавирусных» ограничений, относительно невелик по сравнению с некоторыми другими странами. В этом, как считают некоторые аналитики, кроется причина «живучей» экономики РФ, но далеко не единственная.

«Гибридные» ограничения и дачи

Еще один фактор, повлиявший на «пуленепробиваемость» российской экономики, назвал журналист Павел Пряников.

«Первая и главная [причина] – «гибридный» характер самоизоляции. В хорошем смысле – смогли взять средний путь между жестким локдауном (как в Италии или Испании) и между мягким (Швеция). В результате удалось избежать как большого числа смертей от COVID-19, так и не остановить почти полностью экономику», — объяснил Пряников в Telegram-канале «Толкователь».

Также причиной устойчивости экономики РФ перед лицом коронавируса может быть и недооцененный многими аналитиками феномен дач, присущий только России и странам Скандинавии, считает Пряников. Многие городские жители еще в апреле, когда пандемия только разгоралась в России, переселились в загородные дома и минимизировали социальные контакты.

«Видел некоторые цифры, что так сделали до 20–25% семей (особенно пенсионеры, которые и были самой уязвимой группой при COVID-19). Тут нам еще повезло, что эпидемия пришлась на теплый сезон, когда можно было жить даже в домах без капитального отопления», — пишет журналист.

Спасительные запасы

По каким-то критериям российская экономика чувствует себя лучше, а по другим — напротив, объясняет экономист Антон Шабанов. Тем не менее, это касается абсолютно всех экономик мира.

«По макроэкономическим данным ситуация в России лучше, чем в остальных странах мира, в частности, в Европе и США. Если брать микроэкономику — предположим, те же самые показатели реально располагаемого дохода населения, того, сколько реально зарабатывают граждане, то США и Европа чувствуют себя лучше. Не бывает полностью идеальной картинки мира, в которой какая-либо экономика во всем лучше», — рассказал Шабанов в комментарии «Политике Сегодня».

Тем не менее, по макроэкономическим параметрам Россия однозначно впереди. Шабанов связывает это с ресурсами, накопленными страной ранее. В середине августа Центробанк заявил о росте международных резервов страны до 600 миллиардов долларов. Сумма превысила исторический максимум, зафиксированный в 2008 году (тогда в резервах хранилось на два миллиарда долларов меньше).

«Касаемо того, почему по некоторым параметрам мы выходим вперед — прежде всего, по маркоэкономическим параметрам, — здесь помогают те ресурсы, которые мы создали в «жирные» времена, и которые сейчас мы можем расходовать потихоньку на текущую жизнь. Не у всех стран такие ресурсы и запасы были — у России они очень хорошие и существенные», — объяснил экономист.

Иную экономическую стратегию в кризис выбрали Соединенные Штаты. Накопления у страны отсутствуют, так что было принято решение просто печатать деньги. Финансовая непредусмотрительность привела к предсказуемому результату: американская экономика находится в глубочайшей рецессии. ВВП США к началу августа сократился на 32,9% — это абсолютный исторический рекорд.

«Кто-то сейчас начинает наоборот печатать деньги. США тому яркий пример: у них запасов не было никогда. А мы постепенно свои запасы тратим, очень целенаправленно, очень скрупулезно, поэтому это позволяет поддерживать нашу общеэкономическую ситуацию на крайне достойном уровне», — заключил Шабанов.

Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что санкции ЕС и США в отношении России оказались неэффективными. О том, почему американские экономисты признали экономику РФ «пуленепробиваемой», читайте в нашей статье.