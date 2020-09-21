ЦБ разрешил "Аэрофлоту" дополнительный выпуск акций

Банк России принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО "Аэрофлот", размещаемых путем открытой подписки. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

Как уточняется в сообщении регулятора, дополнительному выпуску ценных бумаг "Аэрофлота" присвоен регистрационный номер 1-01-00010-А.

Накануне акционеры "Аэрофлота" приняли решение о дополнительном размещении до 1,7 млрд обыкновенных акций, цена которых будет определена на предстоящем заседании совета директоров компании.

Группа "Аэрофлот" является крупнейшим российским авиаперевозчиком и одной из ведущих авиационных групп Европы и мира. В состав группы "Аэрофлот" входят одноименная авиакомпания, а также авиаперевозчики "Россия", "Победа" и "Аврора".