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15:26   21 Сентября 2020
Экономика

ЦБ разрешил "Аэрофлоту" дополнительный выпуск акций

ЦБ разрешил "Аэрофлоту" дополнительный выпуск акций

Банк России принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций ПАО "Аэрофлот", размещаемых путем открытой подписки. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка.

Как уточняется в сообщении регулятора, дополнительному выпуску ценных бумаг "Аэрофлота" присвоен регистрационный номер 1-01-00010-А.

Накануне акционеры "Аэрофлота" приняли решение о дополнительном размещении до 1,7 млрд обыкновенных акций, цена которых будет определена на предстоящем заседании совета директоров компании.

Группа "Аэрофлот" является крупнейшим российским авиаперевозчиком и одной из ведущих авиационных групп Европы и мира. В состав группы "Аэрофлот" входят одноименная авиакомпания, а также авиаперевозчики "Россия", "Победа" и "Аврора".

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Автор: Юлия Яковлева
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