Всемирный фонд природы заявил об экокатастрофе на Украине

Украинское представительство Всемирного фонда природы заявило о плачевном состоянии природных ресурсов и окружающей среды в стране, при этом Киев не проводит исследования относительно возможного исчезновения некоторых видов животных и растений. По информации WWF-Украина, браконьеры неконтролируемо отстреливают животных, в частности, рысь, бурого медведя, лося.

Данные о популяции рыси и медведя за последние десять лет говорят, что численность не растет, несмотря на длительный охранный статус. Например, медведя внесли в Красную книгу Украины с 2003 года, а рысь — с 1994-го. Также сокращается популяция рыб.

«Мы наблюдаем, что резкое уменьшение численности водных обитателей актуально для Украины. Это связано с трансформацией рек — выпрямлением русла, созданием искусственных барьеров, разрушением природных комплексов в поймах, в частности, для агропроизводства, добычей песка и гравия в руслах и сплошной вырубкой лесов. На Украине не ввели мониторинг пресноводных биологических ресурсов, а плана действий по восстановлению популяций нет», – отметили в WWF-Украина.

Президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок считает, что экологические проблемы в стране усугубляются ежегодно, а основная причина — политические манипуляции на тему защиты окружающей среды.

По ее словам, у Украины есть потенциал в сфере экологизации, но поверхностные проблемы, которыми манипулируют политики накануне выборов, отвлекают от решения действительно важных проблем в сфере экологии.

«Именно экоманипуляции и хайп на экотренде отвлекают внимание общества от реальной проблематики защиты окружающей среды. Каждый раз перед выборами на поверхность поднимаются экологические проблемы, опять точечно раздуваются отдельные аспекты экопроблем, выгодно манипулируя сознанием избирателей в тех или иных регионах. В то же время проблемы, представляющие десятилетиями реальную угрозу для Украины, снова остаются в тени», — подытожила Цыганок.

Украинские экологи неоднократно призывали прекратить предвыборные манипуляции о защите окружающей среды. По их мнению, подобные действия не только дискредитируют институт гражданского общества, но и лишают Украину возможностей для устойчивого развития страны.