Китайские власти не позволят продать TikTok в США

Дональд Трамп буквально вынудил китайскую компанию ByteDance продать самый прибыльный актив — социальную сеть TikTok — американским корпорациям Oracle и Walmart. Президент США даже «благословил» сделку. Но она, кажется, не состоится: однозначное «нет» заявили власти Китая через государственные СМИ.

Вечером 21 сентября стало известно, что китайское руководство не готово одобрить текущее соглашение.

«Насколько мне известно, Пекин не одобрит нынешнее соглашение между ByteDance, материнской компанией TikTok, и компаниями Oracle и Walmart, так как это соглашение создаст угрозу для национальной безопасности Китая, его интересов и достоинства», — написал в Twitter главный редактор газеты «Глобал таймс» Ху Сицзинь.

Ранее в ByteDance отмечали, что сделка с американскими корпорациями не означает передачи им каких-либо алгоритмов и технологий: Oracle будет разрешена проверка исходного кода безопасности TikTok в США, а исполнительный директор Walmart войдет в совет директоров соцсети.

На это Трамп ответил однозначно: сделки не будет, если ByteDance не передадут американским компаниям контроль над соцсетью. Если сделка не состоится, то с 12 ноября работу TikTok в США начнут ограничивать. Скачивать китайские соцсети американцам хотели запретить с 20 сентября, но в надежде на удачную сделку Минторг США отложил решение на неделю.

Как Китай запретит частной компании продать TikTok?

Действительно, ByteDance — частная корпорация, контрольный пакет акций которой принадлежит ее создателям — Чжан Имину и Чжан Лидуну. Среди портфельных инвесторов две китайские компании, одна японская и… четыре американских. Китайское государство в ByteDance и ее «дочку» TikTok не инвестировало, а значит и запретить продажу, казалось бы, не может.

Но еще в конце августа Китай ограничил экспорт технологий в сфере искусственного интеллекта — а именно на нем и основаны алгоритмы TikTok. Ограничения касаются технологий анализа текста, распознавания речи, систем рекомендаций. Последним и славится приложение, предоставляя пользователям максимально индивидуальный контент, подобранный по интересам и предпочтениям. Продажа этих технологий невозможна без лицензии китайских властей.

Зачем США нужен TikTok?

Политолог, автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов уверен, что Пекин беспокоится не за технологии, которые нельзя назвать уникальными — тем более, для Кремниевой долины. Эксперт напоминает, что опасения властей США вызывал «шпионаж», в котором и подозревали китайскую соцсеть. На фоне затяжного экономического конфликта с Китаем для Вашингтона этот вопрос очень важен.

«Это соцсеть с короткими видеороликами по 15 секунд, и ничего уникального с точки зрения программного и технологического обеспечения нет. Просто идет сбор подробной информации о пользователях. И самое главное — базы данных, потому что когда китайцы запустят сеть 5G, будут активно использоваться масса программ, которые будут собирать персональные данные. В частности — распознавание лиц, приоритеты, кто с кем был...», — рассказал политолог в беседе с «Политикой Сегодня».

Поэтому когда Вашингтон беспокоится об огромной популярности TikTok и хочет, чтобы именно на территории США этим подразделением владела американская компания, его в первую очередь волнует вопрос защиты баз данных американских пользователей, говорит политолог.

Баширов сомневается, что сделка состоится. Китайское правительство контролирует все национальные корпорации, и руководство ByteDance не станет противоречить Пекину.

«Я не уверен, что эта сделка состоится, и что китайцы пойдут на продажу этого актива. Они все-таки будут бороться за него. Пекин, официальная правительственная структура, против продажи. Компания ByteDance шагу не сделает без разрешения Пекина», — заключил эксперт.

Трамп угрожал закрыть не только TikTok. В середине августа в опалу попал и другой китайский «гигант», действующий в США — компания Alibaba, владеющая крупнейшими онлайн-магазинами Taobao и AliExpress. О том, с чем связана радикальная позиция президента США относительно китайских компаний, читайте в статье «Трамп против Alibaba: США пообещали печальный финал китайской сказке».