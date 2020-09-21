Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:03   21 Сентября 2020
Общество

Попова заявила об отсутствии необходимости новых ограничений в России

Попова заявила об отсутствии необходимости новых ограничений в России

Новые ограничительные меры для нераспространения коронавирусной инфекции не требуются в России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Увеличение числа новых случаев COVID-19 в России связано с началом осенне-зимнего эпидемиологического сезона. Об этом неоднократно предупреждали специалисты. Однако ситуация находится под контролем и в целом остается стабильной. Власти не видят необходимости вводить новые ограничения.

Вероятность введения режима самоизоляции в России существует только при одном условии. Вирусолог Александр Чепурнов заявил, что это произойдет, если система здравоохранения не будет готова к росту заболеваемости, сообщает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#россия #попова #ограничения #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...