Кравцов заявил, что в школах России сохраняется спокойная эпидобстановка

Эпидемиологическая ситуация в российских школах продолжает оставаться спокойной и стабильной, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Вспышек заболеваемости в российских школах не зарегистрировано, отметил Кравцов. Эпидемиологическая обстановка остается стабильной, благодаря введенным из-за пандемии коронавируса ограничениям.

В новом учебном году образовательная система претерпела некоторые изменения ради обеспечения безопасности школьников. Так, было разработано специальное расписание, в рамках которого сокращались контакты между учениками разных классов.