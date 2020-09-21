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14:46   21 Сентября 2020
Общество

Кравцов заявил, что в школах России сохраняется спокойная эпидобстановка

Кравцов заявил, что в школах России сохраняется спокойная эпидобстановка

Эпидемиологическая ситуация в российских школах продолжает оставаться спокойной и стабильной, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Вспышек заболеваемости в российских школах не зарегистрировано, отметил Кравцов. Эпидемиологическая обстановка остается стабильной, благодаря введенным из-за пандемии коронавируса ограничениям.

В новом учебном году образовательная система претерпела некоторые изменения ради обеспечения безопасности школьников. Так, было разработано специальное расписание, в рамках которого сокращались контакты между учениками разных классов.

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Автор: Борис Нестеров
#школы #коронавирус #эпидобстановка

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