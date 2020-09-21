Названа причина высокой цены российского препарата от COVID-19 "Арепливир"

Лекарство от коронавирусной инфекции "Арепливир" имеет высокую стоимость, поскольку спасает жизни, заявил председатель совета директоров фармкомпании "Промомед" Петр Белый.

Компания "Промомед" разработала данный препарат. "Арепливир" является самым дешевым в мире лекарством, спасающим жизни, заявил Белый. Использование препарата позволило вылечить пациентов без подключения к аппарату ИВЛ, передает РИА Новости со ссылкой на председателя компании.

Официальные продажи лекарства начались в российских аптеках. Его можно приобрести за 12 320 рублей. Упаковка содержит 40 таблеток по 200 мг. Компания-разработчик не будет сотрудничать с аптеками, которые выставят на продажу "Арепливир" выше рекомендованной стоимости.