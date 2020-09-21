Австрийский профессор раскритиковал врачей Навального за молчание

Молчание немецких врачей, занимающихся лечением Алексея Навального, в сложившейся ситуации просто немыслимо, заявил профессор из Австрии.

Врач, лечивший бывшего президента Украины Виктора Ющенко при подозрении на отравление, удивился тому, что немецкие специалисты ни разу не выступили с заявлениями после госпитализации блогера в Германию. Подобное поведение, по словам профессора, является немыслимым и очень похоже на молчание медиков при инциденте со Скрипалями.

Ранее российские послы в Берлине обратились к руководству ФРГ с просьбой обеспечить доступ к Алексею Навальному, пишет Федеральное агентство новостей. Также с запросом к немецким властям обращались представители Генпрокуратуры РФ.