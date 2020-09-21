Правоохранители нашли у коллеги поле конопли под Великими Луками

Целое поле конопли обнаружили правоохранители из Великих Лук в ходе расследования уголовного дело в отношении своего коллеги.

Замглавы отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Великие Луки подозревается в превышении служебных полномочий и незаконном хранении наркотиков. По данным следствия, 15 сентября подозреваемый с помощью посредника инсценировал задержание местного жителя, собиравшего растение. Конопляное поле полицейский предоставил сам, а задержание "преступника" благоприятно сказалось на показателях его профессиональной деятельности.

В ходе расследования была обнаружена вторая конопляная плантация, к которой подозреваемый имеет непосредственное отношение.