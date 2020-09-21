Писатель Видеманн рассказал, как РФ может прекратить господство США в Сети

Положить конец диктатуре США в мировом медиапространстве поможет создание собственной системы с использованием высоких технологий. Такое мнение высказал писатель Владимир Видеманн.

Россия способна предотвратить попытки США контролировать мировое сообщество посредством глобальной сети, для этого нужно создать собственную систему. Об этом в интервью изданию "Украина.ру" заявил писатель Владимир Видеманн.

"Только создание собственной системы поможет положить конец диктатуре США, которая может быть полностью автономной или корпоративной, в сотрудничестве с иностранными партнерами", — рассказал Видеманн.

Он считает, что все будет зависеть от "квалифицированности людей, которые будут принимать решения в соответствии со своими субъективными представлениями о государственных приоритетах России".