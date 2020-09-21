Сатановский посмеялся на ультиматумом США с заключением ДСНВ

Попытки американского руководства убедить Россию подписать Договор о стратегических наступательных вооружениях до выборов, сопровождаемые угрозами, что после выборов цена станет гораздо выше, похожи на рекламу из «Магазина на диване»: Успей купить сегодня, а то завтра цена поднимется! Невиданные скидки!

Об этом в своем авторском Telegram-канале пишет политолог Евгений Сатановский, отмечая, что руководство США своими требованиями просто троллит Россию.

«При этом нынешняя их цена — дурнее паровоза. Заявка на то, чтоб МЫ им в тот договор еще и китайцев привели, которые их видели в гробу со всеми их условиями — это вообще прикол. Где мы, где Пекин. И когда это мы нанялись, для них каштаны из огня таскать?» — отмечает эксперт.

При этом, добавляет Сатановский, американцы в добавок к «сомнительному прянику» показывают еще и кнут, угрожая, что, если договор подписан не будет до выборов, они начнут совершенствовать свое оружие, как будто они не делали этого до сих пор, не делают этого прямо сейчас и не собирались продолжать это делать.

Также эксперт сравнил заявления президента США Дональда Трампа о мощнейшем оружии, которым располагает Америка со спорами мальчишек.

«Супер-пупер бомба у них есть, гиперзвуковые ракеты, быстрей наших в разы… Напоминает спор мальчишек младшего школьного возраста, — прокомментировал Сатановский. – «А у меня дом круче и машина у моего папаши дороже и больше. А мой папаша (или брат) твоего одной левой вздует. А у меня п-ська длиннее». И дальше или мериться п-ськами надо, или драться. Особенно, если она короче. Ничего нового».

По мнению политолога, раз уж американская политика представляет собой подобную «чистую шизофрению», то российской стороне с ними лучше не спорить. Зачем спорить с сумасшедшими, зачем им что-то объяснять и аргументировать, как это пытается делать наш МИД?

«Говорить с психами надо мягко, тихим голосом, успокаивающе. Не напрягать их, не пугать, не провоцировать. Их расслаблять надо. И тут большое терпение надо иметь. Вот, у Путина оно как раз такое…», — убежден Сатановский.

Кроме того, предлагает эксперт, американцев надо всегда и за все хвалить, уверять их, что весь мир смотрит на них с восхищением, и убеждать, что все, конечно, будет подписано. А когда? – когда Богу будет угодно.

«Это вообще очень многообещающая тема, в переговорах с американцами все сваливать на Б-га, периодически их прерывая на молитву. Чего-чего, а этого они от нас не ожидают», — заключил Сатановский.

Напомним, накануне специальный представитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, который в июле текущего года назвал новую российскую ракету «Буревестник» «летающим Чернобылем», заявил, что российско-американский договор СНВ-III необходимо продлить до 3 ноября - дня президентских выборов в Штатах. Если же этого не произойдет, пригрозил Биллингсли, то, в случае переизбрания Дональда Трампа на второй срок, США поднимут для России «плату» за продление договора.

Вашингтон, по его словам, может выдвинуть дополнительные условия для продления документа, который на данным момент остается единственным сдерживающим фактором, не позволяющим начаться новой ядерной гонке вооружений.