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14:14   21 Сентября 2020
Происшествия

Пассажирка умерла в московском метрополитене

Пассажирка умерла в московском метрополитене

Пассажирка московского метрополитена скончалась в результате падения на рельсы. Трагический инцидент произошел на станции "Лермонтовский проспект".

Ранее стало известно, что на Таганско-Краснопресненской линии было приостановлено движение поездов по направлению "Котельники" — "Выхино" в связи с падением человека на рельсы. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными временными интервалами. Тело погибшей извлекли на платформу, движение поездов восстановлено.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #метро #смерть #рельсы

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