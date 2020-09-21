Пассажирка умерла в московском метрополитене

Пассажирка московского метрополитена скончалась в результате падения на рельсы. Трагический инцидент произошел на станции "Лермонтовский проспект".

Ранее стало известно, что на Таганско-Краснопресненской линии было приостановлено движение поездов по направлению "Котельники" — "Выхино" в связи с падением человека на рельсы. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными временными интервалами. Тело погибшей извлекли на платформу, движение поездов восстановлено.