Дружбу России и Монголии предостерегли от чумы

В Россию с рабочим визитом 21 сентября 2020 года прибыл министр иностранных дел Монголии Нямцэрэнгийн Энхтайван. С российским коллегой Сергеем Лавровым он обсудит организацию запланированных на 2021 год торжественных мероприятий по случаю столетнего юбилея установления дипломатических отношений между странами, а также развитие сотрудничества России и Монголии в разных сферах.

В официальном комментарии российский МИД пояснил, что страны намерены реализовать новые совместные проекты, вопреки пандемии коронавируса:

«Несмотря на непростую ситуацию в мировой экономике, с обеих сторон демонстрируется стремление к поиску эффективных форм и механизмов наращивания торгово-экономического сотрудничества. Речь, в частности, идет о разработке новых совместных проектов в энергетической, горнодобывающей, транспортно-инфраструктурной и ряде других областей».

История сотрудничества

На официальном уровне Москва начала дружить с Улан-Батором пятого ноября 1921 года после Народной революции в Монголии. Тогда Народная Республика и СССР сотрудничали в экономической, военной, культурной и политической сферах. В августе 1945 года Советский Союз добился независимости Монголии, которая находилась под контролем Китайской Республики.

Отношения современной России и Монголии основываются на Договоре о дружественных отношениях и сотрудничестве, который был подписан 20 января 1993 года. Сейчас на территории восточноазиатской страны действуют 425 российских предприятий, а армия Монголии участвует практически во всех крупных учениях в РФ.

Одним из самых значимых промышленных объектов в Монголии является комбинат «Эрдэнэт», где добывают молибденовый и медный концентраты. Освоение полезных ископаемых в стране начинали еще советские специалисты. Для этих целей была создана Улан-Баторская железная дорога, которая соединила Россию, Монголию и Китай и на 1025 километров сократила железнодорожный путь из Европы в Центральную Азию.

Страна очень богата природными ископаемыми, которые продает России. По сути, с них и начались дружественные отношения между Москвой и Улан-Батором, ведь первую геологическую разведку производили именно советские ученые. К тому моменту как Монголия получила независимость, она имела на руках полную карту своих природных богатств.

Третьего сентября 2019 года президенты России и Монголии Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга подписали бессрочный договор о дружбе и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Выбор в сторону России

В беседе с «Политикой Сегодня» руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев рассказал, что Монголия зависит в экономическом плане не только от России. Пекин также пытается оказывать влияние на Улан-Батор, однако монгольская столица отдает приоритет экономическим связям с российским соседом.

«Монголия зависит экономически и от России, и от Китая. Но в отличие от Китая, наше [российское] сотрудничество не несет никаких геополитических рисков для Монголии. Развитие отношений между Москвой и Улан-Батором очень значимо. Это правильное направление, это российский восточный вектор. Азиатский мир к нашей стране расположен очень хорошо, этим надо пользоваться», — заявил эксперт.

В российском МИД также отметили укрепление сотрудничества между Монголией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), в который входит и Россия. Специалист предположил, что в скором времени Улан-Батор может получить приглашение от Москвы вступить в это объединение.

«Это было бы неплохо. Население в Монголии небольшое (чуть больше трех миллионов человек – прим. ред.), поэтому какие-то серьезные экономические проблемы от вступления страны в ЕАЭС нам не грозят. В Монголии очень низкие зарплаты, и вступление в торговый союз может помочь это исправить», — сказал Разуваев.

Собеседник «Политики Сегодня» обратил внимание, что после инцидента с блогером Алексеем Навальным, многие экономические партнеры России теряют статус «надежных» и меняют свою позицию по отношению к стране. На этом фоне, добавил спикер, сотрудничество с Монголией подтверждает позицию писателя Льва Гумилева: «друзей надо искать на Востоке».

«Я считаю, что это [укрепление сотрудничества с Монголией — прим. ред.] нужно было сделать раньше, чем началась история с Навальным и меняющейся риторикой Германии. На Западе нам искать нечего. Из года в год позиция стран Европы по отношению к России меняется в худшую сторону. Единственный момент, который нужно помнить в условиях пандемии: Монголия – это вялотекущий эпицентр чумы, там очень высокая вероятность возникновения очагов. Вот это нужно взять на контроль», — заключил Разуваев.

Также аналитик напомнил, что через Монголию пройдет российский газопровод «Сила Сибири — 2», который увеличит поставки газа в Китай. Ранее Пекин высказывал недовольство, что часть магистрали будет проложена по территории Монголии. Китайские инвесторы не хотели, что между ним и Москвой была третья транзитная сторона.

Пустить газопровод напрямую из РФ в КНР затруднительно из-за высокогорного плоскогорья Укок — узкого перешейка Горного Алтая, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ситуацию урегулировали после того, как «Газпром» договорился с правительством Монголии о создании специальной компании, которая должна будет разработать технические детали проекта и просчитать маршрут.

«Политика Сегодня» уже писала, как газопровод «Сила Сибири — 2» повлияет на китайский и российский рынок.