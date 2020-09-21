Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:59   21 Сентября 2020
Происшествия

Обвиняемого в мошенничестве чиновника Минфина отправили под домашний арест

Обвиняемого в мошенничестве чиновника Минфина отправили под домашний арест

Мещанский суд Москвы избрал в отношении замглавы отдела Министерства финансов Российской Федерации Александра Пшеничникова меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста.

Чиновнику предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Пшеничников признал вину и начал активно сотрудничать со следствием, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее Nation News сообщали, что глава красноярского минлесхоза Димитрий Маслодудов был задержан за взяточничество спустя несколько дней после увольнения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#чиновник #минфин #домашний арест

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...