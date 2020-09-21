Западные пользователи Instagram высоко оценили фото с русской стюардессой

Снимок российской стюардессы, появившийся в Instagram-аккаунте cabin_crew_beauties, вызвал бурное обсуждение среди пользователей по всему миру. На нем девушка наряжена в униформу компании "Аэрофлот".

Пост с фотографией содержит описание, в котором указано, что девушка из России. Западные пользователи восхитились ее красотой и принялись одаривать хвалебными комментариями.

"Потрясающая униформа", — написал mil100ano.

Особое внимание юзеры уделили форме российской стюардессы. Кто-то даже отметил, что ее образ выражает самый красивый авиационный стиль за всю историю полетов, передает РИА Новости.