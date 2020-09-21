Поклонская считала видео-мем "Няш-Мяш" насмешкой

Видео "Няш-Мяш" вызвало смешанные и негативные чувства, об этом в интервью Ксении Собчак рассказала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

Ксения Собчак пригласила на авторскую программу "Осторожно Собчак" депутата Госдумы Наталью Поклонскую и уточнила у нее, с чем связана ее неожиданная реакция, когда депутат впервые посмотрела видео-мем со своим участием.

"Мне было неприятно, потому что я прокурор. А тут Няш-Мяш, такое название легкомысленное. Из моей речи сделали песню, мне показалась, что эта такая насмешка", — рассказала Поклонская.

Поклонская подчеркнула, что спустя некоторое время она поняла, что нужно уметь посмеяться над собой. По словам депутата, сейчас объявлен конкурс на лучшее аниме с ее участием и ей это даже нравится.