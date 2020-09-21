Коротченко объяснил, чем обернется для США удар по Калининграду

Попытка США нанести удар по Калининграду будет означать начало ядерной войны между Америкой и Россией с катастрофическими последствиями для страны-агрессора и всерьез говорить о таком развитии событий может лишь очень недалекий, даже слабоумный человек.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя публикацию американского издания Defence One, в которой военный аналитик Шейн Прейзуотер подсчитал, сколько бомбардировщиков потребуется ВВС США, чтобы успешно прорвать противовоздушную оборону Калининградской области.

По подсчетам аналитика Центра военной и политической власти при американском Фонде защиты демократии, Штатам, в случае начала военного конфликта с Россией не хватит тех стратегических бомбардировщиков, которые есть в наличии. Сейчас на вооружении США есть лишь 140 таких самолетов, но для того, чтобы прорвать российскую систему ПВО на самом западном рубеже – в Калининградской области – им потребуется не менее 225 бомбардировщиков, прикинул Прейзуотер.

«Даже несмотря на то, что у США есть базы и союзники в регионе, огромное количество средств противодействия, необходимое, например, для разгрома интегрированной системы ПВО Калининграда, потребует значительного участия бомбардировщиков», — пишет американский аналитик.

При этом он отмечает, что к 2040 году число стратегических бомбардировщиков в ВВС США планируется увеличить лишь до 175 штук.

Игорь Коротченко, комментируя рассуждения Прейзуотера в эфире радио Sputnik, назвал их «достаточно глупыми».

«Удар по Калининграду будет означать, что США вступили в войну с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями для самих Соединенных Штатов. Это означает ядерную войну с катастрофическими последствиями для Америки. Делать такие заявления может только недалекий, я бы сказал, слабоумный человек», — подчеркнул главный редактор журнала «национальная оборона».

Также Коротченко отметил, что раз подобные заявления в США публикуются под видом аналитических, значит там «такие аналитики». При этом он выразил надежду, что в Пентагоне к оценке ситуации относятся более прагматично и не занимаются подобными глупостями.

«Потому что одно дело – приготовления, а другое – планы реального нападения на РФ. Пусть меняют аналитиков. Надеюсь, что в умах генералов такие планы не рождаются», — заключил эксперт.

Напомним, ранее зампредседателя польской общественной организации «Братство Польско-Российское» Кшиштоф Теличан высказал мнение, что президенту США Дональду Трампу для победы на предстоящих выборах необходима «маленькая победоносная война», которую он может развязать в Литве, Белоруссии, Польше или Калининграде. При этом польский эксперт отметил, что войну может развязать и соперник Трампа в борьбе за пост главы Белого Дома – демократ Джо Байден.