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14:19   21 Сентября 2020
Весь мир

Коротченко объяснил, чем обернется для США удар по Калининграду

Коротченко объяснил, чем обернется для США удар по Калининграду

Попытка США нанести удар по Калининграду будет означать начало ядерной войны между Америкой и Россией с катастрофическими последствиями для страны-агрессора и всерьез говорить о таком развитии событий может лишь очень недалекий, даже слабоумный человек.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя публикацию американского издания Defence One, в которой военный аналитик Шейн Прейзуотер подсчитал, сколько бомбардировщиков потребуется ВВС США, чтобы успешно прорвать противовоздушную оборону Калининградской области.

По подсчетам аналитика Центра военной и политической власти при американском Фонде защиты демократии, Штатам, в случае начала военного конфликта с Россией не хватит тех стратегических бомбардировщиков, которые есть в наличии. Сейчас на вооружении США есть лишь 140 таких самолетов, но для того, чтобы прорвать российскую систему ПВО на самом западном рубеже – в Калининградской области – им потребуется не менее 225 бомбардировщиков, прикинул Прейзуотер.

«Даже несмотря на то, что у США есть базы и союзники в регионе, огромное количество средств противодействия, необходимое, например, для разгрома интегрированной системы ПВО Калининграда, потребует значительного участия бомбардировщиков», — пишет американский аналитик.

При этом он отмечает, что к 2040 году число стратегических бомбардировщиков в ВВС США планируется увеличить лишь до 175 штук.

Коротченко объяснил, чем обернется для США удар по Калининграду

Игорь Коротченко, комментируя рассуждения Прейзуотера в эфире радио Sputnik, назвал их «достаточно глупыми».

«Удар по Калининграду будет означать, что США вступили в войну с Россией со всеми вытекающими отсюда последствиями для самих Соединенных Штатов. Это означает ядерную войну с катастрофическими последствиями для Америки. Делать такие заявления может только недалекий, я бы сказал, слабоумный человек», — подчеркнул главный редактор журнала «национальная оборона».

Также Коротченко отметил, что раз подобные заявления в США публикуются под видом аналитических, значит там «такие аналитики». При этом он выразил надежду, что в Пентагоне к оценке ситуации относятся более прагматично и не занимаются подобными глупостями.

«Потому что одно дело – приготовления, а другое – планы реального нападения на РФ. Пусть меняют аналитиков. Надеюсь, что в умах генералов такие планы не рождаются», — заключил эксперт.

Коротченко объяснил, чем обернется для США удар по Калининграду

Напомним, ранее зампредседателя польской общественной организации «Братство Польско-Российское» Кшиштоф Теличан высказал мнение, что президенту США Дональду Трампу для победы на предстоящих выборах необходима «маленькая победоносная война», которую он может развязать в Литве, Белоруссии, Польше или Калининграде. При этом польский эксперт отметил, что войну может развязать и соперник Трампа в борьбе за пост главы Белого Дома – демократ Джо Байден.

«В США никогда не было войны, внутри было, но ни с кем они не воевали. Они не знают, что это такое война. И для них выгодно воевать здесь (в Европе)», — приводит слова Теличана информагентство News Front.

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Автор: Александр Люблинский
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