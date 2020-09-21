Москва продолжает диалог с Вашингтоном по ситуации в Белоруссии

Российская Федерация продолжает в рабочем режиме переговоры с Соединенными Штатами по ситуации в Минске, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы продолжаем в рабочем режиме диалог по данной теме, который идет по линии посольств", — подчеркнул Рябков.

Ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко заявил, что внешние силы продолжают оказывать на республику беспрецедентное давление, сообщал RT.