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13:26   21 Сентября 2020
Общество

Российские аптеки начали продавать препарат против коронавируса "Арепливир"

Российские аптеки начали продавать препарат против коронавируса "Арепливир"

Препарат "Арепливир" для лечения коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях появился в российских аптеках. Об этом рассказал глава производящей компании "Промомед" Андрей Младенцев.

Некоторые аптечные сети успели закупить препарат еще в пятницу, а в субботу уже начали торговлю. На первом этапе "Арепливир" поступит примерно в 10 тысяч аптечных прилавков. Практически все крупные фармацевтические магазины отправили заявку для получения лекарства. Приобрести медикаменты от коронавируса в розницу можно будет за 12 320 рублей. В упаковке будет находиться 40 таблеток по 200 миллиграммов, сообщает телеканал "360".

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Автор: Василий Пименов
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