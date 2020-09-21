Российские аптеки начали продавать препарат против коронавируса "Арепливир"

Препарат "Арепливир" для лечения коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях появился в российских аптеках. Об этом рассказал глава производящей компании "Промомед" Андрей Младенцев.

Некоторые аптечные сети успели закупить препарат еще в пятницу, а в субботу уже начали торговлю. На первом этапе "Арепливир" поступит примерно в 10 тысяч аптечных прилавков. Практически все крупные фармацевтические магазины отправили заявку для получения лекарства. Приобрести медикаменты от коронавируса в розницу можно будет за 12 320 рублей. В упаковке будет находиться 40 таблеток по 200 миллиграммов, сообщает телеканал "360".