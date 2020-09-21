Путин заявил, что связи между РФ и Арменией основаны на дружбе и уважении

Взаимоотношения России и Армении основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент направил главе Армении Армену Саркисяну и премьер-министру Николаю Пашиняну поздравительную телеграмму в связи с национальным праздником — Днем независимости Республики Армения. В тексте телеграммы глава РФ отметил развитие конструктивного диалога и сотрудничества между Москвой и Ереваном, передает РИА Новости.

Российский лидер подчеркнул, что конструктивный диалог между странами, двустороннее сотрудничество, а также взаимодействие в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве будут активно развиваться и дальше.