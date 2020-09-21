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13:24   21 Сентября 2020
Общество

Автоэксперт назвал дискриминацией расчет ОСАГО по половому признаку

Автоэксперт назвал дискриминацией расчет ОСАГО по половому признаку

Некоторые страховые компании при расчете суммы ОСАГО принимают во внимание пол владельца автомобиля. Однако автоэксперт Сергей Радько считает это дискриминацией по половому признаку.

Градацию необходимо вводить в зависимости от максимальной скорости автомобиля или его мощности, считает специалист. Распределение по гендерным признакам является "глупостью". Радько подчеркнул, что такую дискриминацию запрещает Конституция РФ.

Пресс-секретарь Всероссийского союза страховщиков Вера Склярова не согласилась с мнением эксперта. Более того, "тарифные факторы" уже прописали в законе, согласно которому расчет ОСАГО может производиться при дополнительных факторах. В числе запрещенных только вероисповедание и национальность, сообщает телеканал "360". Склярова добавила, что страховщики в основном делают акцент на том, какие клиенты более аварийные.

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Автор: Василий Пименов
#авто #дискриминация #тариф #осаго #страховка

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