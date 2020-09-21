Автоэксперт назвал дискриминацией расчет ОСАГО по половому признаку
Некоторые страховые компании при расчете суммы ОСАГО принимают во внимание пол владельца автомобиля. Однако автоэксперт Сергей Радько считает это дискриминацией по половому признаку.
Градацию необходимо вводить в зависимости от максимальной скорости автомобиля или его мощности, считает специалист. Распределение по гендерным признакам является "глупостью". Радько подчеркнул, что такую дискриминацию запрещает Конституция РФ.
Пресс-секретарь Всероссийского союза страховщиков Вера Склярова не согласилась с мнением эксперта. Более того, "тарифные факторы" уже прописали в законе, согласно которому расчет ОСАГО может производиться при дополнительных факторах. В числе запрещенных только вероисповедание и национальность, сообщает телеканал "360". Склярова добавила, что страховщики в основном делают акцент на том, какие клиенты более аварийные.