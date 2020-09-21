Заключенный на восемь лет Ефремов обновил прическу

Артист Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам заключения в колонии общего режима, постригся налысо в СИЗО. Об этом рассказал один из членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы, посетивший актера в изоляторе.

Актера, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, содержат в трехместной камере. В ней установлены телевизор, электрочайник, холодильник и вентилятор. Соседи у Ефремова некурящие, но они не возражают, если актер курит. На днях актер расстался с волосами.

"Михаил Ефремов в изолятор был доставлен с пышной шевелюрой, а сегодня мы увидели его постриженным под машинку, практически наголо", — рассказал член ОНК в беседе с RT.

8 сентября Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам тюремного заключения и обязал его выплатить 800 тысяч рублей штрафа в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова. Также артиста на три года лишили водительских прав. Ефремова признали виновным в пьяном вождении, повлекшем за собой гибель человека.