Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:18   21 Сентября 2020
Политика

МИД РФ заявил об отсутствии шансов на продление СНВ-3

МИД РФ заявил об отсутствии шансов на продление СНВ-3

Продление договора СНВ-3 Вашингтон обставляет ультимативными требованиями, которые неприемлемы для России. Поскольку США не желают проявлять конструктивное отношение, шансов на продление договора почти не осталось.

Предложение России продлить СНВ-3 на пять лет без предварительных условий было отвергнуто США. Белый дом выступил с ультимативными требованиями, желая подписать документ до президентских выборов. Как сообщает РИА Новости, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков считает шансы на продление последнего оставшегося в действии договора, обеспечивающего стратегическую стабильность в мире, минимальными.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#рябков #мид рф #снв-3 #ядерное вооружение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...