МИД РФ заявил об отсутствии шансов на продление СНВ-3

Продление договора СНВ-3 Вашингтон обставляет ультимативными требованиями, которые неприемлемы для России. Поскольку США не желают проявлять конструктивное отношение, шансов на продление договора почти не осталось.

Предложение России продлить СНВ-3 на пять лет без предварительных условий было отвергнуто США. Белый дом выступил с ультимативными требованиями, желая подписать документ до президентских выборов. Как сообщает РИА Новости, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков считает шансы на продление последнего оставшегося в действии договора, обеспечивающего стратегическую стабильность в мире, минимальными.