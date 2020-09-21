В Совфеде допустили уход первого вице-спикера Федорова

В верхней палате Федерального собрания РФ грядут перемены. Покинуть пост первого вице-спикера Совета Федерации может Николай Федоров — представитель Республики Чувашия. Об этом в понедельник, 21 сентября, сообщило сразу несколько источников, среди которых Telegram-канал «Незыгарь» и РИА Новости.

По данным инсайдеров, пост первого вице-спикера верхней палаты парламента займет нынешний полпред правительства в Совфеде Андрей Яцкин. А сам Николай Федоров якобы получит одно из руководящих мест в Совфеде, но рангом ниже.

Помощник сенатора Виктор Васильев в разговоре с «Политикой Сегодня» не исключил уход Федорова. Все зависит от того, какое решение примет избранный глава Чувашии Олег Николаев.

«Всего три кандидата [на пост сенатора республики]: [помимо Федорова] Николай Гаврилов — герой России, и Алена Аршинова — депутат Госдумы. Сегодня ничего сказать не могу. Сегодня он [Федоров] - первый зампред Совета Федерации. Что будет завтра-послезавтра, пока не знаем. Зависит от других внешних сил», — сказал Васильев.

По словам собеседника агентства, на пленарном заседании Совета Федерации 23 сентября окончательно станет известно, «кто какую должность будет занимать».

По результатам сентябрьских выборов в Совете Федерации может смениться около 20 парламентариев. Например, верхнюю палату парламента уже покинул Франц Клинцевич.

Правом наделять полномочиями сенатора обладает глава субъекта РФ или законодательный орган региона. Член Совфеда назначается сроком на шесть лет. Согласно поправкам к Конституции, глава государства может назначить до 30 сенаторов, семь из них — пожизненно.