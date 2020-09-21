Падение курса рубля связали с махинациями американских банков

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития, экономист Никита Масленников в беседе с «Политикой Сегодня» связал скачок курса доллара и евро с локальным случаем в департаменте Казначейства США.

«Резкий скачок, на мой взгляд, состоялся вследствие того, что сегодня на всех торговых площадках наблюдается такая массовая спекулятивная атака на рынке. Она связана с чисто локальным эпизодом, когда произошла утечка из баз данных департамента по криминальным расследованиям Казначейства США в отношении подозрительных транзакций ряда крупнейших, глобальных банков», — сказал эксперт.

Несколько банков с мировым именем помогли клиентам обойти санкции и отмыть незаконно полученные с 1999 по 2017 годы деньги в объеме двух трлн долларов. Расследование обнародовал американский портал BuzzFeed, ссылаясь на материалы специального подразделения министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями ФИНСЕН (FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network).

Выявлено более двух тысяч сомнительных операций практически у всех крупнейших банков. По данным портала, руководство финансовых учреждений игнорировало предупреждения о подозрительных действиях, поскольку надеялось, что в случае разоблачения сможет заключить соглашение с американским правосудием, предусматривающее лишь штрафы.

«Естественно, тут же в начале торговых сессий произошла атака на акции этих банков. Акции начали обваливаться. HSBC обвалился более, чем на 3% на азиатских биржах, ну и дальше пошел классический эффект домино. Когда начинается падение ранка акций, то мы видим следующий шаг — это ослабление курса валют у развивающихся экономик», — разъяснил Никита Масленников.

Также на падении рубля, незначительно, но сказалась цена на нефть, которая, по мнению экономиста, не совсем стабильная. Фьючерс на нефть марки Brent снизился до 42 долларов за баррель.

«Сейчас уже немного начинает отыгрывать. Падение по Brent составляет 1,85%. Классическое колебание цены, которое, на мой взгляд, не слишком могло отразиться на рублевом курсе. Хотя, конечно, это всегда фактор, который работает на послабление», — добавил Никита Масленников.

По данным Московской биржи, 21 сентября доллар, впервые с 9 сентября, превысил 76 рублей, курс европейской валюты поднялся выше 90 рублей (впервые с 8 сентября).

«Неожиданности нет. Это вещь, конечно, неприятная, но оснований для системного беспокойства нет, потому что это локальный эпизод, который возьмут и отыграют, я думаю, что сегодня к вечеру, максимум — завтра к утру», — считает Никита Масленников.

По мнению экономиста, оптимальным для России в сегодняшних условиях будет курс доллара от 70 до 73 рублей за доллар. Он позволит балансировать между интересами экспортеров и импортеров.

«Что касается подорожания, укрепления курса, то это сейчас более выгодно, потому что при более крепком рубле у нас снижаются цены на технологический, инвестиционный импорт, что необходимо предприятиям для обновления производственных мощностей, выстраивания технологических цепочек, покупки зарубежного сырья, материалов, оборудования. Я думаю, что курс в интервале от 70 до 73 рублей за доллар, это сейчас то что доктор прописал», — подытожил Никита Масленников.

Официальные курсы валют, установленные Центробанком РФ на вторник, 22 сентября: доллар — 76,33, евро — 89,83.