Киев, разорвав отношения с Москвой, окончательно похоронил перспективы развития атомной энергетики на Украине, ускорив таким образом процесс деиндустриализации и деградации страны.

Такое мнение на днях высказала временно исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец, комментируя информацию о скорой ликвидации украинского Государственного концерна «Ядерное топливо».

При этом врио министра отметила, что решение о прекращении функционирования госконцерна было принято в связи с тем, что предприятие не выполняет своей основной функции, то есть не изготавливает сборки ядерного топлива.

«Проблема заключается в том, что входящее в концерн АО "Завод по производству ядерного топлива", 50% минус одна акция которого принадлежит российскому АО "ТВЭЛ", так и не увидело свет», — пишет по этому поводу издание «ПолитПазл».

При этом отмечается, что изначально «Ядерное топливо» хотели создать как совместное российско-украинское предприятие. В 2010 году планировалось, что завод будет введен в эксплуатацию в 2012 году и станет производить до 400 тонн урана в год. Однако Киев помешал воплощению этого проекта в срок. Юридические нюансы удалось урегулировать лишь к лету 2013 года, но строительство вновь было отложено, так как у Украины не нашлось четырех миллионов долларов для внесения в уставной фонд, а спустя полгода Киеве произошел государственный переворот, на волне которого к власти на Украине пришли прозападные политики. Они расторгли сотрудничество с Россией и прекратили реализацию совместного проекта.

В статье РИА Новости, посвященной этой теме, говорится, что Украина, отказавшись от совместной деятельности с Россией, сама поспособствовала тому, что теперь она осталась у «разбитого корыта». Киев сам лишил себя не только завода по производству тепловыделяющих ядерных сборок, но и перспектив строительства такого завода в будущем. В то же время, Украина по-прежнему поставляет России весь добываемый на своей территории уран в виде концентрата. То есть страна, которая имела возможность стать для России полноправным партнером в области ядерных технологий, добровольно согласилась на роль сырьевого придатка, не имеющего шанса на то, чтобы самостоятельно развивать у себя атомную энергетику.