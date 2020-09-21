Крым призвал ООН расследовать водную блокаду полуострова

Обращение о расследовании водной блокады Крыма направлено в ООН. Документ отправил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

В Комитет ООН по правам человека в Женеве в ближайшее время поступит жалоба крымского рыбокомбината в Красноперекопске на действия Киева, сообщает РИА Новости.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что верховный комиссариат ООН по правам человека запросил дополнительную информацию о ситуации с водоснабжением на полуострове, а также действиях Киева по перекрытию Северо-Крымского канала. Все необходимые документы депутат уже направила.

В ООН отметили, что обеспечивать население Крыма водой обязаны и Украина, и Россия. Госдума расценила это как "туманный ответ ни о чем".