Кремль подтвердил отправку видеообращения Путина для Генассамблеи ООН

Сообщение, записанное с участием президента России Владимира Путина в видеоформате, уже направлено в Нью-Йорк. Об этом 21 сентября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Видеообращение обнародуют во вторник после 18:00 по московскому времени, рассказал официальный представитель Кремля. Как передает РИА Новости, в этом году практически все страны будут обращаться в ООН именно таким образом.