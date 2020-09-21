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12:31   21 Сентября 2020
Политика

Кремль подтвердил отправку видеообращения Путина для Генассамблеи ООН

Кремль подтвердил отправку видеообращения Путина для Генассамблеи ООН

Сообщение, записанное с участием президента России Владимира Путина в видеоформате, уже направлено в Нью-Йорк. Об этом 21 сентября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Видеообращение обнародуют во вторник после 18:00 по московскому времени, рассказал официальный представитель Кремля. Как передает РИА Новости, в этом году практически все страны будут обращаться в ООН именно таким образом.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #песков #кремль

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