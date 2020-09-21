Суд признал законным новое обвинение в адрес Фургала

Обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори стало третьим в деле бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Мосгорсуд разрешил Следственному комитету предъявить такое обвинение.

Уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала дополнилось новым обвинением в убийстве. Как напоминает РИА Новости, ранее он обвинялся в убийстве предпринимателя Олега Булатова и в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Следственный комитет РФ внес третье обвинение — в убийстве бизнесмена Евгения Зори.