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12:22   21 Сентября 2020
Общество

Суд признал законным новое обвинение в адрес Фургала

Суд признал законным новое обвинение в адрес Фургала

Обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори стало третьим в деле бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Мосгорсуд разрешил Следственному комитету предъявить такое обвинение.

Уголовное дело бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала дополнилось новым обвинением в убийстве. Как напоминает РИА Новости, ранее он обвинялся в убийстве предпринимателя Олега Булатова и в покушении на убийство бизнесмена Александра Смольского. Следственный комитет РФ внес третье обвинение — в убийстве бизнесмена Евгения Зори.

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Автор: Юлия Яковлева
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