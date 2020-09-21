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12:04   21 Сентября 2020
Политика

Россия отказалась идти на поводу у США по вопросу продления СНВ-3

Россия отказалась идти на поводу у США по вопросу продления СНВ-3

Российская стороны не будет продлевать Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на условиях США, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Москва не принимает язык ультиматумов от Вашингтона, а попытки американцев надавить на Россию в вопросе контроля над вооружениями снижают шансы прийти к соглашению, отметил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее Маршалл Биллингсли заявил в беседе с российскими журналистами, что "плата за вход" в СНВ-3 для РФ повысится, если нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа переизберут на второй срок. Этого можно избежать, если Россия примет предложение США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до выборов, отметил Биллингсли.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #сша #снв-3

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