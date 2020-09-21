США грозят поднять для России «плату за вход» в ядерную безопасность

Последнее «ядерное» соглашение РФ и США под угрозой. Штаты грозятся выдвинуть новые условия для пролонгации договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), если Россия не пойдет на его продление до «переизбрания Дональда Трампа» в ноябре. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Мы рассматриваем предложение, которое мы сделали России, как умеренное на данном этапе и весьма разумное. Предполагаю, что если Россия его не примет, то после того, как Трамп будет переизбран, «плата за вход», как мы говорим в США, повысится», — предупредил Биллингсли в интервью «Коммерсанту» 20 сентября.

Пока предложение «остается в том виде, в котором было сделано», подчеркнул американский чиновник. Но российская сторона не оценила американскую дипломатию. Уже на следующий день замглавы МИД РФ Сергей Рябков сказал, что Москва не готова продлить СНВ-3 на условиях Вашингтона. Шансы на продление он назвал «минимальными».

«Характер требований, выдвигаемых США к нам, не отвечает нашему представлению о том, что нужно делать в интересах укрепления стратегической стабильности», — сообщил Рябков журналистам.

Ранее президент Владимир Путин предложил продлить СНВ-3 на пять лет без предварительных условий. Но администрация США потребовала включить Китай в переговоры и заключить трехстороннее соглашение. Также Штаты желают расширить действие договора на новые классы вооружений.

Хоть Биллингсли с уверенностью заявил о «переизбрании Трампа», шансов у кандидата от Демократической партии Джо Байдена не меньше, чем у нынешнего президента. Летом прошлого года Байден обещал продлить договор СНВ-3 с Россией в случае своей победы на выборах, а также вернуть США в иранскую ядерную сделку.

Что будет с договором СНВ-3 после выборов?

Политолог, американист Малек Дудаков считает, что ситуация с договором будет сложной вне зависимости от того, кто победит на президентских выборах в ноябре.

«Трамп долгое время тянул перед заключением этого договора, потому что его главная цель — добиться того, чтобы в договор вошел Китай. Трамп считает, что договоры о вооружениях с Россией — это устаревшая история периода холодной войны. А вот Китай — главный конкурент для него на мировой арене. Если же придет Байден, то можно ждать от него более серьезных первых шагов по заключению договора, но это будет не сразу», — объясняет американист.

Вероятно, Байден также попытается «продавить» трехстороннее заключение договора с участием Пекина. И демократы, и республиканцы настроены «очень антикитайски», говорит Дудаков: опросы избирателей показали, что 72% американцев рассматривают Китай в негативном ключе. Американским политикам нужно «отрабатывать повестку» и подстраиваться под электорат.

Неважно, кто победит — антикитайский настрой сохранится, уверяет политолог. При Трампе градус напряженности с КНР будет повыше, при Байдене — «немножко пониже», но само противостояние США и КНР останется в повестке.

Чего ожидать от Байдена и Трампа?

Именно Байден приложил руку к соглашению, продление которого под угрозой. Он был одним из инициаторов договора СНВ-3 в 2009 и 2010 году, когда занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Дудаков предупреждает — учитывая антироссийскую риторику, доминирующую сейчас внутри Демократической партии, не стоит ожидать, что Байден «побежит» заключать договор сразу после прихода к власти.

«В этом случае демократы начнут вводить новые санкции в отношении РФ, будут мстить за четыре года президентства Трампа — а именно с действиями России они связывают его победу в 2016 году. Они не будут договариваться с РФ сразу же после выборов. Возможно, они перейдут к этому процессу через два-три года — к тому моменту, когда договор СНВ-3 перестанет существовать. Он самоликвидируется примерно через полгода, в феврале. Договор будет ждать сложная судьба», — отмечает политолог.

В случае победы Трампа можно ожидать перезаключения договора СНВ-3 на следующий год, полагает Дудаков. В случае победы Байдена «эта история продлится еще несколько лет», а шанс на перезаключение появится под конец президентства Байдена.

Договор СНВ-3 остается последним соглашением, контролирующим ядерное вооружения двух держав после того, как в прошлом августе США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). В отличии от ДРСМД, заключенного еще во времена холодной войны между СССР и Штатами, договор СНВ-3 действует только с 2011 года. По его условиям РФ и США сокращают ядерные арсеналы в течении семи лет до установленного документом количества и обмениваются два раза в год информацией о числе боеголовок и ракетных носителей.