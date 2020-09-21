Экс-министр Украины назвал власть "тварями" и обвинил в уничтожении народа

"Твари" в лице киевских властей, сокращая финансирование медицины на Украине, подводят к катастрофе население страны. Такое мнение высказал экс-министр транспорта и связи страны Евгений Червоненко.

Бывший глава транспортного ведомства Украины Евгений Червоненко заявил, что в стране функционируют всего восемь венерологических диспансеров и ситуация с лечением туберкулеза вызывает у него особое беспокойство.

"Это планомерное сокращение нации. Потому что нация бедная, а если туберкулез не лечить, он переходит в резистентную форму", — отметил он.

Также Червоненко обратил внимание на проблемы в психиатрии. По его словам, большое количество психически неуравновешенных людей должно быть под наблюдением специалистов, а из-за нехватки финансирования такие пациенты лечатся амбулаторно, тем самым создавая угрозу для остального населения. Политик подчеркнул, что статистика по суицидам в стране не сравнима с коронавирусной.