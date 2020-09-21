Режиссер сериала "Оптимисты" госпитализирован с черепно-мозговой травмой

Российский режиссер и сценарист Алексей Попогребский рассказал врачам, что был сильно пьян и упал, в результате ударился головой и получил сотрясение мозга.

Мужчину доставили в реанимацию одной из московских клиник в тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и глубокой раной на голове, сообщает РЕН ТВ.

Попогребский рассказал врачам, что, будучи в нетрезвом состоянии, упал и сильно ударился головой, в результате чего получил травму. По факту падения 48-летнего режиссера проводится проверка. Помимо сотрясения, Попогребскому диагностировали пневмонию.

Алексей Попогребский известен российскому зрителю по работе в таких картинах, как "Как я провел этим летом", "Простые вещи" и "Коктебель". В последние годы работал над популярным сериалом "Оптимисты" с Сергеем Безруковым и Елизаветой Боярской в главных ролях.