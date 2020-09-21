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11:37   21 Сентября 2020
Экономика

Мишустин объявил о дополнительных средствах на поддержку многодетных семей

Мишустин объявил о дополнительных средствах на поддержку многодетных семей

Дополнительные средства в виде субсидий регионам на поддержку многодетных семей будут распределены между 36 федеральными субъектами, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава российского правительства уточнил, что речь идет о ежемесячных выплатах на третьего и последующего детей. По словам Мишустина, соответствующее распоряжение кабмина уже подписано.

Денежные средства в размере более 2,5 млрд рублей будут направлены 36 регионам России, подчеркнул премьер. Он добавил, что с учетом этих денег, всего на софинансирование таких расходов федерального бюджета в текущем году будет направлено свыше 50 млрд рублей.

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Автор: Яна Либерман
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